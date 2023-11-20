Сергей Ребров подготовил особый план на Италию

В общем, состав сборной Украины угадывался на 9 позициях из 11-ти. Было только две дилеммы. Первая - место правого защитника, где могли сыграть Конопля и Тымчик. Ефима ставили на основные матчи, однако в спарринге с Лехией он не вышел. Тымчик же имеет высокую скорость, что помогло бы в сдерживании Кьезы и Димарко, однако он хуже в позиционной работе. Сергей Ребров выбрал фулбека Шахтера.

Главной проблемой стала позиция левого центрального защитника, на которую претендовали Матвиенко и Сваток. Николай обладает очень сильным пасом, однако в обороне к центрбеку "горняков" очень много вопросов. Александр же демонстрирует значительно лучшую статистику в борьбе, но ему не хватает мобильности. Тренерский штаб сборной выбрал капитана СК Днепр-1, удивив экспертов - ранее проблемы Матвиенко не мешали ему пройти в основу.

Изменения касались не только кадровых решений. Сергей Ребров провел и тактические перестановки. При обороне наша команда перестраивалась в схему 5-4-1, где Зинченко выступал левым защитником. Решение нельзя назвать совсем сырым, ведь Александр и раньше страховал Мудрика - однако теперь это было системой.

Данный ход позволил Миколенко не разрываться между помощью в центре защиты и игрой по Дзаньоло. Забегая вперед скажем, что существенных проблем с этого фланга Украина не получила. При билд-апе же Зинченко располагался в центре, а Миколенко оставался в задней линии - таким образом, Мудрику никто не мешал разбегаться по флангу.

Степаненко от билд-апа устранялся, зато в центре открывались Цыганков и Судаков. При этом высоко по флангу поднимался Конопля. Сама система выхода из обороны базировалась на простой идее забросов - прежде всего, на Довбыка, а также на вышеупомянутую троицу.

Все это накладывалось на достаточно высокую интенсивность. Этого от Украины не ожидают, однако в первые 15 минут подопечные Сергея Реброва поразили.

Лучано Спаллетти не стал ничего выдумывать

Несколько слов об итальянцах. Лучано Спаллетти не удивил. Как и прогнозировали, в старт вернулись Ди Лоренцо и Фраттези. На правом фланге атаки алленаторе "Скуадры" поставил Дзаньоло. Лишь к позиции центрбека у тифози могли возникать вопросы - в пару к Ачерби вышел Бонджорно из Торино, а не более опытный Манчини из Ромы.

Тактика игры не изменилась. Ди Лоренцо заходил в опорную зону, Димарко прибегал в центральную зону перед штрафной, Кьези и Дзаньоло пытались создать изоляции, а вся модель была заточена на создание ширины. Из опорной зоны в штрафную площадку вбегали центрхавы.

Италия на мяче желала перегружать нашу оборону. Без мяча же апеннинцы встречали высоко, интенсивно прессингуя.

Сильный старт "сине-желтых"

План сборной Украины начал работать сразу. Италия против компактного блока украинцев тормозила и теряла мяч, что выливалось в быстрые контратаки. Кроме того, за выносы очень качественно цеплялся Довбик. Значительно увереннее своей привычной версии работал и Мудрик.

Украина активно выбегала в контратаки и обостряла. Первый интересный подход к воротам произошел на 5-й минуте, когда Цыганков открылся в центре, принял пас от Довбыка и пробил с дистанции - Доннарумма поймал мяч. На 14-й же Судаков сместился с правого фланга и нанес удар метров с 22-х в правый нижний. Доннарумма выполнил сейв!

Между этими эпизодами Мудрик дважды обыгрывал Ди Лоренцо и выполнял пасы на дальний край штрафной. К сожалению, с замыканием не сложилось - не в последнюю очередь из-за внимательности Димарко. Также на этом отрезке Довбик усадил Бонджорно на желтую карточку.

Италия все равно была острее, а потом вообще захватила контроль. Украина отскочила

И даже при таком футболе Италия должна была забивать. Уже на 6-й минуте оборона сборной Украины откровенно развалилась - Димарко простреливал на дальний край штрафной, где все забыли о Дзаньоло (Миколенко и Сваток почему-то пошли в одну точку, а страховки не было). Здесь нас простили.

А дальше в ход пошли стандарты и подачи. В частности, уже на 7-й минуте розыгрыш углового завершился навесом на дальнюю штангу, откуда Даньйоло выполнил скидку - Кьеза замыкал метров с 10-ти, но пробил над каркасом! На 16-й же украинцы проиграли зону подбора, позволив Барелле бахнуть в левую девятку (Трубин спас).

Еще через четыре минуты Ди Лоренцо прибежал на дальнюю стойку и замкнул навес от Распадори (очень неточно). На 28-й он же отклеился от Конопли и пробил головой на ближний - мяч прошел рядом со стойкой! Такой "верховой" футбол был связан с проблемами при попытке взломать наш компактный блок, а также с мощным перфомансом Миколенко - он начисто выиграл борьбу у Дзаньоло.

А потом Украина села... Тотально. Силы резко покинули нашу сборную, а "Скуадра" раз за разом стала раздевать оборону "сине-желтых". И без того дырявый прессинг исчез, Зинченко не всегда успевал переключаться, а итальянцы начали врываться в штрафную из глубины.

Кроме того, феерил Кьеза, который выиграл 4 из 7 единоборств, трижды из пяти попыток обошел на дриблинге и активно перегружал центр. Особенно было трудно именно на его фланге. Моменты посыпались один за другим.

На 30-й минуте Кьеза сместился и выполнил разрезной пас на Фраттези, организовав выход один на один - Трубин спас Украину! Еще через минуту Барелла разрезал заднюю линию пасом на Димарко, а тот бахнул с острого угла мимо дальней стойки (однако там Забарный успел сделать офсайд). На 33-й же Кьеза убежал от Конопли и прострелил вдоль линии вратарской - Распадори должен был замыкать, но не успел!

Италия откровенно рвала нашу защиту. Владение "адзурри" доходило до 66%. На 43-й минуте это должно было вылиться в гол, однако серия ударов с линии штрафной Украины была накрыта. Контригры от украинцев почти не было, поэтому свисток на перерыв стал спасительным.

Второй тайм выровнялся, но...

Статистика первого тайма оказалась удручающей. Италия держала мяч 64% времени, выиграла по ударам со счетом 10:3 и наиграла на 1,3 ожидаемых гола - против 0,10 у "сине-желтых". 21 из 35-ти единоборств на земле осталось за "Скуадрой", как и 8 из 11-ти воздушных дуэлей. И это еще Украина неплохо защищалась...

После перерыва игра выровнялась. Владение "адзурри" упало до 55%, а опасных моментов у наших ворот почти не возникало. Исключением стал эпизод на 59-й минуте, когда Кьеза переиграл Коноплю, убежал от Цыганкова и пробил метров с 20-ти в дальний угол. Немного неточно!

Впрочем, следует понимать, что Италия уже сосредоточилась на защите выгодного результата (апеннинцев устраивала ничья). Показательным стало появление разрушительного Кристанте на 71-й минуте вместо Жоржиньо, а также обратная замена нападающего Политано на латераля Дармиана в компенсированное время. И даже при таком раскладе подопечные Лучано Спаллетти переехали нашу команду в борьбе - 25:14 на земле, 6:2 в воздухе.

Наша сборная могла забивать. Арбитры спасли любимцев президента УЕФА

Украине надо было идти вперед, ломая блок "Скуадры". И здесь стоит отметить как Сергея Реброва, так и его подопечных - сборная Украины в последние 20 минут пошла ва-банк. Сначала команда перешла на схему 4-4-2, а затем вообще атаковала в модели 1-4-5.

Сикан выходил вместо Зинченко, а Малиновский заменил Сватка. Освежили и фланг Конопли, отправив в бой скоростного Тымчика. В бой отправились и Пихаленок с Зубковым (вместо Степаненко и Цыганкова). Словом, вперед бросили все, что было.

И наша команда не осталась без моментов! В основное время второго тайма даже был отрезок, когда Италии пришлось прямо таки отбиваться, а ближе к завершению встречи чемпионов Европы откровенно прижали.

Уже на 66-й минуте нервы итальянцев вылились в ошибку Доннаруммы при перехвате вбрасывания из аута - в результате этого Мудрик пробил с близкого расстояния. Джиджи спас "Скуадру"! На 68-й же минуте Цыганков обыгрался с Довбиком и простреливал в штрафную под удар Судакову. В последний момент Жоржиньо накрыл удар!

Лучший же шанс победить проморгали арбитры - Мудрик летел на замыкание передачи с правого фланга, а Кристанте ударил Мишу по ногам. Это было заметно на видео, однако арбитры проигнорировали эпизод. И как тут не вспомнить о словах президента УЕФА о трагичности невыхода итальянцев на Евро?

К сожалению, дальнейшие наши атаки так и не принесли гола, поэтому финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Италия радовалась, словно детвора. Украина же отправляется в плей-офф Лиги наций - оттуда тоже можно выйти на Евро.

Сборная Украины в отборе на Евро-2024: финальная турнирная таблица, результаты и календарь матчей