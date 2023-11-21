Головний тренер збірної України прокоментував нічию з Італією (0:0), яка не дала "синьо-жовтим" вийти на Євро-2024 з відбору.

– Поділіться враженнями від матчу. Всім здалося, що ця гра проти Італії зовсім інша, ніж перша. Що ви змінювали?

– Ви бачили, що ми змінили свою схему та модель гри. В першому таймі вона чудово працювала на оборону. Так, ми не створювали багато моментів, але це ж чинні чемпіони Європи. План на другий тайм був – більше пресингувати, грати більш інтенсивно. І я вважаю, що це нам вдалося. У другому таймі ми мали гарні моменти, щоб виграти.

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– Чи можемо ми бачити цю схему у наступних матчах?

– Ми готуємося до кожного суперника. Проаналізували збірну Італії і вирішили зіграти так. Вважаю, що це не була помилка. Подивимось, з ким будемо грати далі і, відштовхуючись від цього, готувати свою тактику.

– Момент на останніх хвилинах з потенційним пенальті. Ви були на бровці, бачили момент. Там був пенальті?

– Я не маю VAR, не можу подивитись. Емоційно я вважаю, що був пенальті. Треба подивитись. Напевно, рефері на VAR передивився і вирішив так. Так, ми усі бажали цього. Вдячний гравцям не тільки за цей момент. Наприкінці ми дійсно намагались вирвати перемогу. Наразі не вийшло, але я з оптимізмом дивлюсь в майбутнє з цією командою.

– Збірна Італії по перерві почала робити заміни, випустила фактурного нападника (Скамакку). Наскільки це заважало далі грати у 5 захисників?

– Ми не грали в 5 захисників. Я не знаю, як ви розцінюєте цю схему. Були 3 центральні, але це не 5. У другому таймі ми вже більше гравців використовували в атаці, бо потрібно було забивати. Распадорі в першому таймі також створив багато проблем нашій обороні. Добре, що ми впоралися з нападниками Італії.

– Як підсумуєте відбір, цей груповий етап? Можливо, виділите якусь гру, момент, де не дограли, не дотиснули?

– По-перше, я працюю тільки півроку. Вважаю, що є покращення у моєму розумінні гри. Гравці бажають зрозуміти ту тактику, яку ми даємо. Перші кроки дуже важкі, але навіть у такій групі ми виглядали дуже гідно, боролися до останнього туру. Повторюсь, я з оптимізмом дивлюсь у майбутнє. Зараз на нас чекають, сподіваюсь, 2 дуже важливі матчі. Треба попрацювати у своїх клубах і потім готуватися о цих матчів.

– Можливо, вже оцінювали потенційних суперників у плей-офф Ліги націй?

– Там немає топ-команд, навіть якщо потрапимо в дивізіон А. Треба готуватися до будь-якого суперника, і ми це будемо робити, – резюмував Ребров у коментарі Суспільному.

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