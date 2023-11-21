Украина расписала нулевую ничью с Италией в решающем матче квалификации на чемпионат Европы. Смотрите видеообзор в этой новости.

Украине нужна была только победа, но матч завершился ничьей. Команды не забили ни одного гола. У "сине-желтых" острейшие удары нанесли Мудрик и Судаков. Италия чаще била по воротам, но тоже не нашла свой момент.

Ключевой эпизод случился в компенсированное время. Мудрик первым успел на мяч в чужой штрафной и получил по ногам от Кристанте. Главный судья почему-то не назначил пенальти, а VAR решил не исправлять ошибку арбитра.

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