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Ребров признался, как повлиял на решение Харатина выступать за сборную Украины

16:30 - Читати українською
Ребров признался, как повлиял на решение Харатина выступать за сборную Украины
Игорь Харатин с одноклубником / фото ФК Ференцварош

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров рассказал, как Игорь Харатин выбирал между сборными Украины и Венгрии.

"Я разговаривал и с тренером сборной Украины, и с тренером сборной Венгрии. Они спрашивали мое мнение по поводу Игоря. Конечно, в первую очередь, в такой ситуации важно, чтобы игрок выбирал сердцем, а не считал, например, количество иностранцев в команде.

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Уверен, для того, чтобы изменить гражданство, должны быть очень веские причины. У Игоря они были, поскольку он венгерские корни. Я сказал ему: "Если ты действительно видишь не только футбольное будущее с этой страной, тогда принимай решение".

Я не склонял его к одной сборной. Я просто объяснил ему, чтобы он не делал этот шаг только ради получения гражданства Венгрии", – пояснил Ребров в комментарии ПроФутболу.

Отметим, что Харатин, в итоге, решил выступать за сборную Украины, и должен был дебютировать в мартовских товарищеских матчах, однако пандемия коронавируса помешала хавбеку сыграть за команду Шевченко.

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Украинцы за рубежом Ференцварош Ференцварош Украина Украина Венгрия Венгрия Игорь Игорь Харатин Сергей Сергей Ребров Венгрия Мир
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