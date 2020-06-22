toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ДИНАМО - КОЛОС РЕАЛ СОСЬЄДАД - РЕАЛ МАДРИД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ребров зізнався, як вплинув на рішення Харатіна виступати за збірну України

16:30 - Читать на русском
Ребров зізнався, як вплинув на рішення Харатіна виступати за збірну України
Ігор Харатін з одноклубником / фото: ФК Ференцварош

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров розповів, як Ігор Харатін обирав між збірними України та Угорщини.

"Я розмовляв і з тренером збірної України, і з тренером збірної Угорщини. Вони питали мою думку з приводу Ігоря. Звичайно, в першу чергу, в такій ситуації важливо, щоб гравець вибирав серцем, а не рахував, наприклад, кількість іноземців в команді.

Ребров прокоментував чутки про інтерес до Шведа та планує підписати гравців з УПЛ

Упевнений, для того, щоб змінити громадянство, повинні бути дуже вагомі причини. У Ігоря вони були, оскільки він має угорське коріння. Я сказав йому: "Якщо ти дійсно бачиш не тільки футбольне майбутнє з цією країною, тоді приймай рішення".

Я не схиляв його до жодної збірної. Я просто пояснив йому, щоб він не робив цей крок тільки заради отримання громадянства Угорщини", – пояснив Ребров у коментарі ПроФутболу.

Зазначимо, що Харатін, в підсумку, вирішив виступати за збірну України, і мав дебютувати в березневих товариських матчах, проте пандемія коронавірусу завадила хавбеку зіграти за команду Шевченка.

Рекорди з трьома українцями та важливий крок до ЛЧ – як Угорщина реагує на друге поспіль чемпіонство Реброва

blog_ava
Палкін назвав футболістів Шахтаря, якими цікавляться європейські топ-клуби
13:39
4364
Теги
Світ Українці за кордоном Ференцварош Ференцварош Україна Україна Угорщина Угорщина Ігор Ігор Харатін Сергій Сергій Ребров Угорщина
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
50
хв
Динамо
19:30
Колос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук