Ребров зізнався, як вплинув на рішення Харатіна виступати за збірну України

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров розповів, як Ігор Харатін обирав між збірними України та Угорщини.

"Я розмовляв і з тренером збірної України, і з тренером збірної Угорщини. Вони питали мою думку з приводу Ігоря. Звичайно, в першу чергу, в такій ситуації важливо, щоб гравець вибирав серцем, а не рахував, наприклад, кількість іноземців в команді.

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Упевнений, для того, щоб змінити громадянство, повинні бути дуже вагомі причини. У Ігоря вони були, оскільки він має угорське коріння. Я сказав йому: "Якщо ти дійсно бачиш не тільки футбольне майбутнє з цією країною, тоді приймай рішення".

Я не схиляв його до жодної збірної. Я просто пояснив йому, щоб він не робив цей крок тільки заради отримання громадянства Угорщини", – пояснив Ребров у коментарі ПроФутболу.

Зазначимо, що Харатін, в підсумку, вирішив виступати за збірну України, і мав дебютувати в березневих товариських матчах, проте пандемія коронавірусу завадила хавбеку зіграти за команду Шевченка.

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