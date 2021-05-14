"Я всегда говорил о том, что работа тренера не так предсказуема, как карьера футболиста. Ты не знаешь, что тебя может ожидать завтра. Тем более в ситуации, когда есть неопределенность с клубом. У меня действующий контракт с Ференцварошем. Сейчас я – главный тренер этой команды.

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Понятно, укрепить состав и повысить конкуренцию хочет любой тренер, но пригласить в Ференцварош игроков сборной Украины будет непросто. У меня, конечно, такое желание есть, но я сравниваю его с возможностями. Особенно, если речь идет об игроках Динамо, которое провело отличный сезон, выиграло чемпионат и планирует успешно выступить в Лиге чемпионов.

Нет ли у меня ощущения, что выжал из своей нынешней команды максимум? Неважно, какие у меня ощущения. Я люблю работать. Разговоры о потолке этой команды были и после первого сезона, и после второго. Однако, я с большим удовольствием работал каждый день. Наоборот, я считаю, что сейчас мои игроки гораздо лучше понимают наши требования. Команда набралась опыта выступлений в Лиге Европы и Лиге чемпионов, и у нее есть возможность прогрессировать дальше.

Хочется снова пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов, но сделать это будет сложнее. Соперники будут относится к нам совсем иначе. Путь в компанию лучших клубов Европы – очень сложный, и он требует максимальных, даже сверх максимальних усилий и отдачи", – сказал Ребров в комментарии Zbirna.com.

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