"Футбол 24" знайомить із найсвіжішими новинами з життя українських футболістів та тренерів у національних першостях Європи. Про Маліновського, Зінченка, Яремчука та інших – у нашому матеріалі.

Наші за кордоном: Маліновський не зупиняється, шедевр Петряка, гравці України U-21 запалили в Німеччині та Іспанії

Продовжуємо наш серіал про успіхи українців у іноземних чемпіонатах. Сезон поступово добігає кінця, але наші земляки продовжують радувати уболівальників. Маліновський знову забив, його почин підтримали Безус, Петряк, Шуранов та ще кілька гравців. Однак, традиційно про все послідовно.

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Англія

Тиждень тому Олександр Зінченко став ще одним українцем, який дістався фіналу Ліги чемпіонів. Пеп Гвардіола довірив Сашку місце у старті на матч-відповідь проти ПСЖ, а той не підвів. Як це часто буває у іспанського фахівця, вже у наступній грі Манчестер Сіті Зінченко отримав відпочинок, зігравши проти Челсі лише 11 хвилин. До речі, Томас Тухель виграв репетицію фіналу ЛЧ.

У Вест Хемі знайшли вихід із ситуації для Андрія Ярмоленка. Щоб швидше набрати кондиції, вінгера відрядили на матч чемпіонату U-23. В дербі проти Арсенала наш земляк провів увесь матч та відзначився асистом. Згодом Ярмоленко ще й вперше за три місяці зіграв у АПЛ, але не зміг зарадити поразці від Евертона.

Іспанія

Андрій Лунін провів чергові два матчі на лаві для запасних. Посеред тижня Реал без шансів програв Челсі та вилетів з ЛЧ, а на вихідних не зміг обіграти Севілью та втратив можливість очолити Прімеру.

Роман Зозуля вже три матчі не потрапляє до стартового складу. Це й не дивно, якщо зважити на 14-матчеву безгольову серію. Цього тижня Альбасете переміг, але шанси не понизитися у класі – мізерні. Своєю чергою, Богдан Мілованов після двох матчів поза грою знову вийшов у основі Спортінга. Цього разу результативно. Захисник на початку другого тайму проти Луго розігнав атаку від власної половини та віддав асист на Гаспара. Цей м'яч виявився єдиним і допоміг хіхонцям перервати 5-матчеву безвиграшну серію.

Німеччина

Наставник Нюрнберга повернув Еріка Шуранова у стартовий склад, а форвард юнацької збірної України віддячив сторицею. Нападник забив у ворота Гамбурга, чим лише підсолодив підсумкове фіаско – поразка 2:5. Відео дивіться тут.

Італія

Не втомлюється зачаровувати Італію Руслан Маліновський. Черговою жертвою лідера збірної України стала Парма – вже восьмою поспіль! Хавбек Аталанти фірмовим ударом з-за меж штрафного відкрив рахунок та розпочав шалену перестрілку, яка завершилася з рахунком 5:2 на користь бергамасків. Віктор Коваленко традиційно провів усю гру в запасі.

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Бельгія

У Лізі Жупіле тривають два міні-турніри – чемпіонський плей-офф та плей-офф за потрапляння в Лігу конференцій. В обох дивізіонах є представники збірної України. Брюгге після переконливої перемоги в регулярному чемпіонаті забуксував. Після нічиєї з Андерлехтом прийшла поразка від Генка. Едуард Соболь вийшов на останні 20 хвилин, а Брюгге відразу після цього пропустив два м'ячі. Богдан Михайліченко відіграв майже повний матч проти Антверпена, який завершився шаленою нічиєю з дублем та двома скасованими голами Мбокані.

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За путівку в Лігу конференцій розгортається пекельна боротьба. Минулого лише два тури, а вже всі команди втрачали очки. Не програвав лише Мехелен Мар'яна Шведа, який у неділю обіграв Остенде з рахунком 5:3. Гент єдиним залишається без перемог, хоча зустріч зі Стандардом почалася успішно. Вже на 8-й хвилині гол після класної атаки забив Роман Безус. Однак у другому таймі "буйволи" пропустили двічі.

Білорусь

Роман Григорчук втратив шанс на "золотий дубль". Солігорський Шахтар у матчі-відповіді півфіналу Кубка Білорусі програв Іслочі та припинив боротьбу за трофей. Зате у чемпіонаті чинний чемпіон продовжує іти без втрат. У восьмому турі "гірники" обіграли БАТЕ та відірвалися від другого місця на 7 очок.

До речі, у фінал Кубка Іслочь вивів гол українця. Саме Дмитро Юсов забив другий м'яч у зустрічі проти Шахтаря, зробивши загальний рахунок протистояння 2:1 на користь своєї команди. Вихованець запорізького футболу відзначився у другому матчі поспіль. Відео дивіться тут.

Динамо Брест досі залишитися однією із трьох команд чемпіонату Білорусі, які поки не зазнали жодної поразки. Станіслав Біленький – один із головних героїв таких результатів. Форвард забив уже четвертий гол у поточній кампанії. Цього разу постраждала Славія Мозирь.

Греція

АЕК провів ще два матчі. Друга серія двобою проти ПАОКа завершилася ідентичною поразкою (1:2), але запам'яталася непересічною подією – вперше за тривалий час на поле вийшло українське тріо: Дмитро Чигринський, Олег Данченко та Євген Шахов. З Панатінаїкосом у старті з'явився лише Чигринський, а "орли" перемогли і достроково гарантували собі путівку в єврокубки. До речі, цю гру обслуговувала українська бригада арбітрів на чолі з Євгеном Арановським.

Угорщина

Останній тур чемпіонату вийшов доволі видовищним. Іван Петряк забив розкішний гол, який допоміг Фехервару розтрощити Діошдьйор та у статусі "бронзового" призера піти на канікули, дещо підсолодивши поразку у фіналі Кубка. До речі, Петряк посів четверте місце у списку найкращих бомбардирів чемпіонату.

Ференцварош завершив сезон серією із чотирьох перемог. Звитяга над Гонведом далася не легко. Сергій Ребров змінив гру замінами, які й принесли результат. Після матчу український фахівець зробив гнівну заяву на адресу керівництва, яке буцімто не проявляє належної зацікавленості у продовженні співпраці.

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Богдан Мельник напередодні продовжив контракт з Кішвардою до 2023 року. Захисник вирішив відзначити цю подію забитим м'ячем – першим за увесь уже минулий сезон. Вийшло ефектно.

Молдова

Юрій Вернидуб вже завтра може стати чемпіоном Молдови. Минулого тижня Шериф мінімально здолав Зімбру. За п'ять турів до завершення першості відрив від другого місця становить 13 очок.

Туреччина

На вихідних грав лише Микола Морозюк, але його Різеспор зазнав нищівної поразки від сусіда по турнірній таблиці. Малатьяспор забив чотири сухих м'ячі. Богдан Бутко просидів усю гру в запасі – чергова поразка Ерзурума ускладнила боротьбу за виживання, але шанси ще не втрачені. Артем Кравець опинився по за заявкою на звітний тур, зате Коньяспор переміг.

Хорватія

Осієк не витримав тиску чемпіонських перегонів. Команда Ненада Б'єліци здалася на самому фініші. Поразка від Горіци дозволила загребському Динамо оформити чемпіонство за три тури до кінця сезону. Не змінним залишилося лише одне – місце у стартовому складі Євгена Чеберка.

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