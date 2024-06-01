Нападающий Аль-Хиляля Неймар посмеялся над форвардом Аль-Насра Криштиану Роналду во время финала Кубка Короля.

Бразилец не принимал участия в матче, поскольку восстанавливается от разрыва крестообразной связки. Но Неймар присутствовал в ложе во время Кубка Короля.

Роналду расплакался после поражения в финале Кубка Короля – трогательные кадры

Болельщики, как и во многих случаях до этого, скандировали "Месси! Месси!" Неймар с друзьями, которые были на трибунах, несколько раз поддержали возгласы трибун.

Напомним, что Аль-Хиляль переиграл Аль-Наср в серии послематчевых пенальти (1:1, по пен 5:4) и получил трофей. Криштиану Роналду расплакался после игры, не сумев сдержать отчаяние.