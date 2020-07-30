Ребров посетил базу Динамо в день презентации Луческу

Украинский специалист 30 июля, в день презентации Мирчи Луческу в статусе наставника Динамо, находился на базе команды в Конча-Заспе, сообщает Футбол news.

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Отмечается, что Ребров просматривал юношескую команду Динамо. Никаких деталей этого визита нет, а сам специалист от комментариев отказался.

Напомним, Ребров тренировал Динамо с 2014-го по 2017 год, завоевав с киевлянами два чемпионских титула. Сейчас Сергей возглавляет Ференцварош, который готовит к старту в квалификации Лиги чемпионов.

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