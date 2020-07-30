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ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Ребров відвідав базу Динамо у день презентації Луческу

18:08 - Читать на русском
Ребров відвідав базу Динамо у день презентації Луческу
Луческу і Ребров / фото із відкритих джерел

Головний тренер угорського Ференцвароша Сергій Ребров побував у розташуванні київського Динамо.

Український фахівець 30 липня, у день презентації Мірчі Луческу у статусі наставника Динамо, перебував на базі команди в Конча-Заспі, повідомляє Футбол news.

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Зазначається, що Ребров переглядав юнацьку команду Динамо. Жодних деталей цих відвідин немає, а сам фахівець від коментарів відмовився.

Нагадаємо, Ребров тренував Динамо з 2014-го по 2017 рік, здобувши з киянами два чемпіонських титули. Наразі Сергій очолює Ференцварош, який готує до старту у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Теги
Динамо Динамо Сергій Сергій Ребров
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