Ребров відвідав базу Динамо у день презентації Луческу

Український фахівець 30 липня, у день презентації Мірчі Луческу у статусі наставника Динамо, перебував на базі команди в Конча-Заспі, повідомляє Футбол news.

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Зазначається, що Ребров переглядав юнацьку команду Динамо. Жодних деталей цих відвідин немає, а сам фахівець від коментарів відмовився.

Нагадаємо, Ребров тренував Динамо з 2014-го по 2017 рік, здобувши з киянами два чемпіонських титули. Наразі Сергій очолює Ференцварош, який готує до старту у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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