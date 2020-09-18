Команду на правах свободного агента пополнил словацкий хавбек Роберт Мак, информирует официальный сайт "Фради".

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Игрок воспитывался в системах Слована и Манчестер Сити, однако раскрылся только в составе Нюрнберга. Затем был ПАОК и неудачный период выступлений за Зенит – питерский клуб отдал за полузащитника 3,5 млн евро, но почти не доверял ему, часто отдавая в аренды. Последние полгода Мак провел в турецком Коньяспоре.

К слову, игрок сборной Словакии дважды забивал Украине – в отборе на Евро-2016 и групповом этапе Лиги наций 2018/19.

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