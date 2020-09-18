Ребров получил серьезное усиление – хавбек, который дважды забивал Украине, но провалился в российском гранде
Ференцварош объявил об очередном подписании в нынешнее межсезонье.
Команду на правах свободного агента пополнил словацкий хавбек Роберт Мак, информирует официальный сайт "Фради".
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Игрок воспитывался в системах Слована и Манчестер Сити, однако раскрылся только в составе Нюрнберга. Затем был ПАОК и неудачный период выступлений за Зенит – питерский клуб отдал за полузащитника 3,5 млн евро, но почти не доверял ему, часто отдавая в аренды. Последние полгода Мак провел в турецком Коньяспоре.
К слову, игрок сборной Словакии дважды забивал Украине – в отборе на Евро-2016 и групповом этапе Лиги наций 2018/19.
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