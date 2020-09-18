Форвард черниговской Десны Александр Филиппов скорее всего в ближайшее время сменит клубную прописку.

Черниговская Десна подтвердила информацию о переговорах с Сент-Трюйденом по Александру Филиппову в своем телеграмм-канале.

Филиппов в Сент-Трюйден – известна сумма потенциального трансфера форварда Десны

Там отметили, что переговоры находятся на финальной стадии. К слову, украинские и бельгийские СМИ оценивают такой трансфер в 1-1,5 млн евро. Ранее сообщалось, что форвард прошел медосмотр, а о переходе должно быть объявлено уже сегодня, 18 сентября.

Александр Филиппов стал открытием прошлого сезона УПЛ – форвард провел 30 матчей, в которых отметился 16-ю голами и 4-мя ассист. По итогам прошлого розыгрыша чемпионата Бельгии Сент-Трюйден финишировал на 12 строчке.

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