Команду на правах вільного агента поповнив словацький хавбек Роберт Мак, інформує офіційний сайт "Фраді".

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Гравець виховувався у системах Слована та Манчестер Сіті, однак розкрився лише у складі Нюрнберга. Потім був ПАОК і невдалий період виступів за Зеніт – пітерський клуб віддав за півзахисника 3,5 млн євро, але майже не довіряв йому, часто віддаючи в оренди. Останні півроку Мак провів у турецькому Коньяспорі.

До слова, гравець збірної Словаччини двічі забивав Україні – у відборі на Євро-2016 та груповому етапі Ліги націй 2018/19.

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