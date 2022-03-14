Наставник Аль-Айна Сергей Ребров тоже ощутил последствия нападения России, хоть и не находится сейчас в Украине. Отдельно тренер высказался по поводу владельца Челси, который столкнулся с серьезными проблемами.

"Очень переживаю за своих родителей, которые находятся в Киеве. У моего отца проблемы со здоровьем. Каждый день им, как и всем остальным, приходится ходить в подземные бомбоубежища. Я звоню им каждый день, и мы вместе молимся. Надеюсь, что все это скоро закончится.

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Санкции в отношении Абрамовича? Я рад, что санкции касаются людей, финансирующих режим Путина. Если ограничения коснулись Абрамовича, это не оставляет сомнений, что он был напрямую связан с Путиным. Потому я это поддерживаю.

Получаю большое количество сообщений из Англии. Дэвид Платт пишет мне очень часто, он очень волнуется. Многие игроки, с которыми или против которых я играл, спрашивают, чем могут помочь мне и Украине. Я поражен и благодарен", – цитирует Реброва Mirror.

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