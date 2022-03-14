Наставник Аль-Айна Сергій Ребров теж відчув наслідки нападу Росії, хоч і не перебуває зараз в Україні. Окремо тренер висловився щодо власника Челсі, який зіткнувся з серйозними проблемами.

"Дуже переживаю за своїх батьків, які перебувають у Києві. У мого батька проблеми зі здоров'ям. Щодня їм, як і всім іншим, доводиться ходити в підземні бомбосховища. Я телефоную їм щодня, і ми разом молимося. Сподіваюся, що все це скоро закінчиться.

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Санкції щодо Абрамовича? Я радий, що санкції стосуються людей, які фінансують режим Путіна. Якщо обмеження торкнулися Абрамовича, це не залишає сумнівів, що він був безпосередньо пов'язаний з Путіним. Тому я це підтримую.

Отримую дуже велику кількість повідомлень з Англії. Девід Платт пише мені дуже часто, він дуже хвилюється. Багато гравців, з якими або проти яких я грав, запитують, чим можуть допомогти мені та Україні. Я вражений і вдячний", – цитує Реброва Mirror.

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