О приобретении украинским тренером столь необходимого в зоне боевых действий транспортного средства сообщили на странице добровольческого подразделения в Facebook.

Ребров стал лучшим тренером сезона в ОАЭ – подопечные украинца собрали почти все награды

"Спасибо Сергею Реброву за подаренный автомобиль. Слава Украине", – сказали военные в своем обращении.

Еще с первых дней полномасштабной войны Ребров активно помогает защитникам Украины. Сергей Станиславович организовал сбор средств, к которому приобщились ряд украинских футболистов. Также тренер принимает участие в различных благотворительных мероприятиях.

Напомним, недавно к Аль-Айну, возглавляемому Сергеем Ребровым, присоединился Андрей Ярмоленко. Первый официальный матч сезона 2022/23 команда украинцев сыграет 2 сентября.

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