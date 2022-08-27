Перед началом нового сезона в чемпионате ОАЭ лига традиционно наградила главных героев предыдущей кампании.

Лучшим тренером сезона ожидаемо стал Сергей Ребров, ставший чемпионом во главе Аль-Айна. Также ряд наград получили футболисты команды, сообщает официальный сайт клуба.

Ребров и Луческу попали в FIFA23

За Аль-Айн играли лучший игрок, лучший легионер, лучший голкипер, автор самого красивого гола, лучший молодой игрок и лучший футболист по версии болельщиков прошлого чемпионата ОАЭ. Клуб одержал награду за самую высокую посещаемость.

Кроме того, в символическую сборную сезона попали сразу 7 представителей Аль-Айна. Напомним, в прошлом сезоне команда Сергея Реброва досрочно завоевала золотые медали, на 10 очков опередив ближайшего конкурента в итоговой турнирной таблице.