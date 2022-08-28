Про придбання українським тренером такого необхідного у зоні бойових дій транспортного засобу повідомили на сторінці добровольчого підрозділу у Facebook.

Ребров став найкращим тренером сезону в ОАЕ – підопічні українця зібрали майже всі нагороди

"Дякуємо Сергію Реброву за подарований автомобіль. Слава Україні", – сказали військові у своєму зверненні.

Ще з перших днів повномасштабної війни Ребров активно допомагає захисникам України. Сергій Станіславович організував збір коштів, до якого долучилися низка українських футболістів. Також тренер бере участь у різноманітних благодійних заходах.

Нагадаємо, нещодавно до Аль-Айна, який очолює Сергій Ребров, приєднався Андрій Ярмоленко. Перший офіційний мачтч сезону 2022/23 команда українців зіграє 2 вересня.

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