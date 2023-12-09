В пятницу, восьмого декабря, в Киеве на стадионе Оболонь, где находится центр лицензирования тренеров УАФ, прошел курс переподготовки специалистов, имеющих PRO-диплом УЕФА, сообщает официальный сайт Ассоциации.

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Такой курс специалисты соответствующего уровня должны проходить каждые 3 года. Он состоял из 15 часов работы.

В учебе приняли участие наставник сборной Украины Сергей Ребров, главный тренер сборной Армении Александр Петраков, исполняющий обязанности тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко, главный тренер Черноморца Роман Григорчук.

Кроме них также присутствовали: Александр Чижевский (главный тренер Агробизнеса), Александр Поклонский (наставник грузинского Самгурали), Андрей Анищенко (главный тренер Металлиста), Наталья Зинченко (экс-тренер женской сборной Украины, а ныне наставник Ворсклы), Владимир Цыткин (главный тренер Хуста), Глеб Платов (аналитик сборной Украины), Роман Санжар, Сергей Назаренко, Михаил Дячук-Ставицкий, Сергей Мизин и другие.

Тренеры ознакомились с современными тенденциями технической и тактической подготовки футболистов высокой квалификации, современными методами психологической подготовки и особенностями коммуникации в командах высшего уровня. Также наставники имели возможность поделиться своими взглядами на развитие футбола и обсудить периодически возникающие в футбольных поединках спорные ситуации.

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