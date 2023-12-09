У п'ятницю, восьмого грудня, у Києві на стадіоні Оболонь, де знаходиться центр ліцензування тренерів УАФ, пройшов курс перепідготовки фахівців, що мають PRO-диплом УЄФА, повідомляє офіційний сайт Асоціації.

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Такий курс фахівці відповідного рівня мають проходити кожні 3 роки. Він складався з 15 годин роботи.

У навчанні взяли участь наставник збірної України Сергій Ребров, головний тренер збірної Вірменії Олександр Петраков, виконувач обов'язків тренера жіночої збірної України Володимир Пятенко, головний тренер Чорноморця Роман Григорчук.

Окрім них також були присутні: Олександр Чижевський (головний тренер Агробізнеса), Олександр Поклонський (наставник грузинського Самгуралі), Андрій Аніщенко (головний тренер Металіста), Наталія Зінченко (екс-тренер жіночої збірної України, а нині наставниця Ворскли), Володимир Циткін (головний тренер Хуста), Гліб Платов (аналітик збірної України), Роман Санжар, Сергій Назаренко, Михайло Дячук-Ставицький, Сергій Мізін та інші.

Тренери ознайомились із сучасними тенденціями технічної та тактичної підготовки футболістів високої кваліфікації, сучасними методами психологічної підготовки та особливостями комунікації у командах найвищого рівня. Також наставники мали змогу поділитися своїми поглядами на розвиток футболу й обговорити спірні ситуації, що періодично виникають у футбольних поєдинках.

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