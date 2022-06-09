"Как на самом деле обстоят дела с продлением контракта? Как можно что-нибудь писать, не зная, на какой срок у меня заключен контракт. Я отвечу. У меня есть контракт 1+1. У клуба есть опция автоматического продления контракта, но пока эту опцию не использовал. Мое соглашение рассчитано до 1 июля, и если Аль-Айн использует опцию, то я буду работать еще год.

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Поверьте, в арабских странах не дураки президенты, чтобы на год подписывать контракт – это большой риск. Опция продолжения достаточно накладна для клуба, но я к этому не имею никакого отношения. Руководство Аль-Айна обещало решить этот вопрос 15-20 июня, чтобы я понимал, где мне работать дальше", – поделился Ребров в комментарии Fanday.

Заметим, фамилию легенды Динамо часто связывают с назначением на пост главного тренера сборной Украины, которую возглавляет сейчас Александр Петраков.

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