Аль-Айн начал поиски нового главного тренера, сообщает UAE Kick.

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По информации источника, нынешний наставник "боссов" Сергей Ребров покинет эмиратскую команду после завершения сезона.

Напомним, СМИ уже дано сватают 48-летнего специалиста в сборную Украины – даже первый матч отбора на Евро-2024 против Англии "сине-желтые" проводили под руководством временного наставника. Кроме того, об интересе к нашему соотечественнику заявлял и ряд европейских клубов.

К слову, Аль-Айн под руководством украинского специалиста продолжает борьбу за золото в чемпионате ОАЭ – после 24-х туров команда с 48-ю очками идет второй, отставая от Аль-Ахли на три пункта.

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