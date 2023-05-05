Сергей Ребров является одним из кандидатов на должность главного тренера греческого Олимпиакоса, сообщает портал Sportowe Fakty.

Ребров сформировал шорт-лист своих ассистентов в тренерском штабе сборной Украины – среди них легенды

Пирейцы до сих пор остаются без наставника – предыдущий рулевой Мичел был уволен в начале апреля в связи с неудовлетворительными результатами. Сейчас Олимпиакос идет третьим в турнирной таблице чемпионата Греции, отставая в борьбе за Лигу чемпионов от АЕКа и Панатинаикоса на 10 очков.

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Среди конкурентов Реброва называют легенд Кальчо (Эрнана Креспо и Дженнаро Гаттузо), испанца Диего Мартинеса, нидерландца Альфреда Схредера, а также поляка Марека Папшуна, который во главе Ракува вместе с украинским вингером Владиславом Кочергиным близок к чемпионству Польши.

Напомним, Ребров ныне тренирует Аль-Айн. Ожидается, что 48-летний специалист в ближайшее время должен возглавить сборную Украины, однако некоторые СМИ уверяют, что наш соотечественник уже договорился о продлении контракта с эмиратским клубом.

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