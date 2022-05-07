Аль-Айн вийшов переможцем у грі 22-го туру чемпіонату ОАЕ проти Аль-Дафри. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпионат ОАЭ 2021/22, 22-й тур

Аль-Дафра – Аль-Айн – 0:1

Гол: Канеду, 30

Удаление: Мохаммед, 48 (Аль-Дафра)

Аль-Айн встретился с одним из аутсайдеров первенства – Аль-Дафрой. Судьба встречи была определена первой половине – Канеду на 30-й минуте забил единственный гол во встрече. Аль-Дафра почти всю вторую половину провела в меньшинстве – Мохаммед получил вторую желтую на 48-й минуте встречи.

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Таким образом, Аль-Айн набрал 55 очков и опережает вторую Аль-Вахду на 10 пунктов за 4 тура до конца первенства. В случае победы в следующем матче подопечные Сергея Реброва оформят чемпионство. Добавим, что Аль-Айн 4 мая завоевал Кубок лиги ОАЭ, победив в серии пенальти Аль-Ахли из Дубая.

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