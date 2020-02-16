Ребров – о победе над прямым конкурентом Фехерваром: Мы еще не завоевали титул

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров поделился эмоциями после победы своей команды над главным конкурентом венгерского первенства Фехерваром (1:0).

"Мы сыграли уверенный матч и одержали три очень важных очка. Ребята делали все, что я их просил до игры. При каждой потере мяча сразу пытались его отобрать и оказывали давление на игроков Фехервара. Мы не дали сопернику сыграть в свой футбол.

Зубков забил победный гол за Ференцварош в матче против команды Петряка

После забитого мяча немного успокоились и сели глубже в защиту. Мне очень понравилась наша игра и видно было, что мы ею наслаждались. Я доволен не только тремя очками, но и тем как мы играем. Такая игра очень нравится болельщикам – спасибо им за поддержку. Титул еще не наш, поэтому немного отдохнем и приступаем к следующей игре", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.

Напомним, в матче 21-го тура чемпионата Венгрии лидер первенства Ференцварош одержал минимальную победу над Фехерваром (1:0) и уже на 6 очков оторвался от своего прямого конкурента.

Лунин – антигерой Овьедо в проигранном команде Мякушко матче: "привез" пенальти и дважды пропустил от Стоичкова