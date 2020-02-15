Зубков забил победный гол за Ференцварош в матче против команды Петряка

В центральном матче 21 тура чемпионата Венгрии Ференцварош обыграл Фехервар и укрепил лидерство в турнирной таблице.

Чемпионат Венгрии, 21 тур

Ференцварош – Фехервар – 1:0

Гол: Зубков, 51.

Удаление: Элек, 88 (Фех).

Ребров оценил возможность Харатина сыграть за сборную Украины

Команда Сергея Реброва в очередном туре чемпионата Венгрии сошлась со своим главным конкурентом в борьбе за титул. В стартовый состав обеих команд попали украинцы: Харатин и Зубков в Ференцвароше, Петряк – в Фехерваре.

Ференцварош в течении всего матча владел инициативой. Команда Реброва чуть больше владела мячом (54 на 46 процентов), но серьезно "перебила" соперника – 11 ударов в створ против 2 у гостей.

Автором единственного гола стал Александр Зубков. В начале второго тайма он ударом из пределов вратарской поразил ворота Фехервара.

Эта победа позволила команде Реброва еще больше укрепить свое лидерство – теперь Фради опережают Фехервар на 6 очков и имеют 2 матча в запасе.

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