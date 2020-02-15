Лунин – антигерой Овьедо в проигранном команде Мякушко матче: "привез" пенальти и дважды пропустил от Стоичкова

Овьедо Андрея Лунина и Алькоркон Сергея Мякушко встретились в 28 туре испанской Сегунды. Голкипер сборной Украины провел бледный поединок, а его команда уступила (1:2). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Испания. Сегунда, 28-й тур

Овьедо – Алькоркон – 1:2

Голы: Ортуньо, 67 (пен) – Стоичков, 3, 39 (пен)

Андрей Лунин шестой раз подряд вышел в стартовом составе Овьедо. Украинец прекрасно стартовал на новом месте: стал лучшим игроком команды в январе и собрал немало комплиментов от фанов и журналистов. Сегодня против него мог выйти Сергей Мякушко, однако экс-игрок Карпат всю встречу просидел в запасе Алькоркона.

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Первый момент в поединке создал Овьедо, когда голкипер гостей прервал навес Берхона, сбросив мяч прямо на ногу Бальде. Алькоркон не пропустил, а через минуту сам забил быстрый гол. Комбинация на левом фланге завершилась кроссом в штрафную площадь, где первым на подборе был Стоичков.

Испанец с никнеймом в честь легендарного форварда Барселоны мощно пробил по воротам и открыл счет. Лунин не имел никаких шансов спасти свою команду – он не видел момент удара, а мяч еще и изменил траекторию из-за рикошета.

В дальнейшем к середине тайма у Андрея вообще не было работы. Соперники боролись в центре поля, редко угрожали воротам друг друга. Огонь пошел потом. Когда мяч отскочил к украинскому голкиперу после углового, это была разминка.

Алькоркон выбежал в опасный контрвыпад по правому краю. Активный в первом тайме Мула протащил мяч с центра поля и выстрелил в дальний угол с линии штрафной – Лунин классно среагировал и исполнил эффектный сейв. Еще через несколько минут Боатенг остро пробил мимо, но Андрею не пришлось вступать в игру.

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Украинский вратарь не имел много возможностей себя проявить и решил дважды сыграть на опережение. Сначала получилось удачно – прочитал пас по левой бровке и вовремя выбежал на мяч. Однако вторая попытка закончилась очень грустно. В его штрафную полетела подача на Стоичкова, Лунин пытался выбить сферу из-под ног соперника, но не успел и сбил того.

Ничто не предвещало беды – арбитр зафиксировал офсайд у Стоичкова. Впрочем, VAR все кардинально изменил: отменил положения вне игры (его действительно не было, полевые рефери были дезориентированы из-за рикошета) и посоветовал главному судье посмотреть повтор по поводу пенальти. Хватило нескольких кадров, чтобы увидеть фол Лунина и назначить 11-метровый. Стоичков с "точки" легко переиграл Андрея.

В начале второго тайма "злой гений" украинца едва не оформил хет-трик. К счастью, он с идеальной позиции махнул ногой мимо мяча и угробил хорошую атаку гостей. Овьедо старался ответить не хуже, но астурийцам каждый раз не хватало последнего касания. Луисми со стандарта, два супершанса Бальде, острый удар Берхона после домашней заготовки – все эти эпизоды могли стать голевыми, но не стали.

Овьедо сократил отставание на 67-й минуте с пенальти. Хозяева подавали стандарт, а в штрафной площади гости нарушили правила. Даже дважды: сыграли рукой и завалили на газон Луисми. Судья побежал смотреть повтор и зафиксировал фол из-за руки. Ортуньо, который появился на поле в перерыве, реализовал 11-метровый.

Лунин к тому времени не отдыхал, но и не вкалывал. Намертво взял два простеньких выстрела от Аррибаса и не имел никаких проблем с дальним ударом Мулы. А вот его визави творил настоящие чудеса. Овьедо устроил финальный штурм, а голкипер Алькоркона не сдался. Сейвы Хименеса после ударов Луисми и Берхона – просто фантастические.

В итоге победа гостей – 1:2. Овьедо с Луниным остался на 18 месте в Сегунде (29 очков), а Алькоркон с Мякошко поднялся на 9 место в турнирной таблице (37 пунктов).

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