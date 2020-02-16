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Ребров – про перемогу над прямим конкурентом Фехерваром: Ми ще не завоювали титул

16 лютого 10:19 815 Читать на русском
Ребров – про перемогу над прямим конкурентом Фехерваром: Ми ще не завоювали титул
Сергій Ребров / ФК Ференцварош

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров поділився емоціями після перемоги своєї команди над головним конкурентом угорської першості Фехерваром (1:0).

"Ми зіграли впевнений матч і здобули три дуже важливих очки. Хлопці робили все, що я їх просив до гри. При кожній втраті м'яча одразу намагалися його відібрати і чинили тиск на гравців Фехервара. Ми не дали супернику зіграти у свій футбол.

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Після забитого м'яча трохи заспокоїлися і сіли глибше в захист. Мені дуже сподобалася наша гра і видно було, що ми нею насолоджувалися. Я задоволений не лише трьома очками, а й тим як ми граємо. Така гра дуже подобається вболівальникам – спасибі їм за підтримку. Титул ще не наш, тому трохи відпочинемо і приступаємо до наступної гри", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

Нагадаємо, у матчі 21-го туру чемпіонату Угорщини лідер першості Ференцварош здобув мінімальну перемогу над Фехерваром (1:0) і вже на 6 очок відірвався від свого прямого конкурента.

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