Ребров может трудоустроиться на телеканале Футбол

Бывший наставник Динамо Сергей Ребров может начать работу футбольным экспертом на украинском телевидении.

Украинский специалист Сергей Ребров, который сейчас находится без работы после расторжения контракта с Аль-Ахли, может стать экспертом на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2, пишет Sport.ua.

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По информации издания, экс-тренер Динамо был замечен в компании Вячеслава Шевчука и Александра Сопко, которые уже работают на телеканале в качестве экспертов.

К слову, во время работы в Динамо Сергей Ребров бойкотировал телеканалы Футбол вместе с футболистами и персоналом "бело-синих".

Отметим, недавно появилась информация, что в услугах 44-летнего специалиста заинтересована польский Легия.