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Ребров может трудоустроиться на телеканале Футбол

22:26 96 Читати українською
Ребров может трудоустроиться на телеканале Футбол
Сергей Ребров / Фото: ФК Динамо Киев

Бывший наставник Динамо Сергей Ребров может начать работу футбольным экспертом на украинском телевидении.

Украинский специалист Сергей Ребров, который сейчас находится без работы после расторжения контракта с Аль-Ахли, может стать экспертом на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2, пишет Sport.ua.

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По информации издания, экс-тренер Динамо был замечен в компании Вячеслава Шевчука и Александра Сопко, которые уже работают на телеканале в качестве экспертов.

К слову, во время работы в Динамо Сергей Ребров бойкотировал телеканалы Футбол вместе с футболистами и персоналом "бело-синих".

Отметим, недавно появилась информация, что в услугах 44-летнего специалиста заинтересована польский Легия.

Теги
Сергей Ребров Сергей Ребров Футбол 2 Футбол 1
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