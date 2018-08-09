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Ребров мог бы стать тренером Легии, – журналист

13:37 86 Читати українською
Ребров мог бы стать тренером Легии, – журналист
Сергей Ребров / ФК Динамо

Украинский специалист Сергей Ребров мог бы возглавить польскую Легию, но, похоже, команда не заинтересована в услугах украинца.

Украинец Сергей Ребров мог бы возглавить польскую Легию, об этом на своей странице в твиттере сообщил спортивный журналист Петр Козьмински.

Правда другой журналист, сайта Legia.net, сообщил, что польская команда не заинтересована в услугах украинском.

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Напомним, последним местом работы Реброва был аравийский Аль-Ахли, с которого украинец был уволен в апреле этого года.

Теги
Легия Легия Сергей Ребров Сергей Ребров Польша Мир
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