Ребров мог бы стать тренером Легии, – журналист

Украинский специалист Сергей Ребров мог бы возглавить польскую Легию, но, похоже, команда не заинтересована в услугах украинца.

Украинец Сергей Ребров мог бы возглавить польскую Легию, об этом на своей странице в твиттере сообщил спортивный журналист Петр Козьмински.

Правда другой журналист, сайта Legia.net, сообщил, что польская команда не заинтересована в услугах украинском.

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Напомним, последним местом работы Реброва был аравийский Аль-Ахли, с которого украинец был уволен в апреле этого года.