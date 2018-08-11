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Ребров може працевлаштуватись на телеканалі Футбол

10 серпня 22:22 1312 Читать на русском
Ребров може працевлаштуватись на телеканалі Футбол
Сергій Ребров / Фото: ФК Динамо Київ

Колишній наставник Динамо Сергій Ребров може почати роботу футбольним експертом на українському телебаченні.

Український фахівець Сергій Ребров, який зараз перебуває без роботи після розірвання контракту з Аль-Ахлі, може стати експертом на телеканалах Футбол 1 та Футбол 2, пише Sport.ua.

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За інформацією видання, екс-тренер Динамо був помічений у компанії В'ячеслава Шевчука та Олександра Сопка, які вже працюють на телеканалі у якості експертів.

До слова, під час роботи в Динамо Сергій Ребров бойкотував телеканали Футбол разом з футболістами та персоналом "біло-синіх".

Зазначимо, нещодавно з'явилась інформація, що у послугах 44-річного фахівця зацікавлена польська Легія.

Телеканали Футбол 1/2 транслюватимуть Серію А замість Ла Ліги

Теги
Сергій Ребров Сергій Ребров Футбол 2 Футбол 1
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