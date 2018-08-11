Ребров може працевлаштуватись на телеканалі Футбол

Колишній наставник Динамо Сергій Ребров може почати роботу футбольним експертом на українському телебаченні.
Український фахівець Сергій Ребров, який зараз перебуває без роботи після розірвання контракту з Аль-Ахлі, може стати експертом на телеканалах Футбол 1 та Футбол 2, пише Sport.ua.
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За інформацією видання, екс-тренер Динамо був помічений у компанії В'ячеслава Шевчука та Олександра Сопка, які вже працюють на телеканалі у якості експертів.
До слова, під час роботи в Динамо Сергій Ребров бойкотував телеканали Футбол разом з футболістами та персоналом "біло-синіх".
Зазначимо, нещодавно з'явилась інформація, що у послугах 44-річного фахівця зацікавлена польська Легія.
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