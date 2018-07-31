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КДК ФФУ повторно рассмотрит дело в отношении высказываний Вернидуба о каналах Футбол 1/2, – Денисов

21:48 12 Читати українською
КДК ФФУ повторно рассмотрит дело в отношении высказываний Вернидуба о каналах Футбол 1/2, – Денисов
Александр Денисов / фото: footboom

Директор телеканалов "Футбол 1" и "Футбол 2" Александр Денисов сообщил, что КДК ФФУ пересмотрит решение не наказывать наставника Зари Юрия Вернидуба за сравнение телеканалов с Геббельсом.

"Мы подали апелляцию в соответствующий комитет ФФУ с требованием отмены решения КДК и пересмотра дела. 23 июля Апелляционный комитет рассмотрел нашу апелляцию, отменил решение КДК и вернул его для повторного рассмотрения. На этот раз ждем справедливого решения.

"У Гитлера рупором был Геббельс. Каналы "Футбол 1/2" являются рупорами Шахтера". Комментарии, от которых бомбит у обеих сторон главного конфликта весенней УПЛ

Мое заявление рассмотрел комитет этики и честной игры, куда в большинстве своем входят европейцы. Было принято единогласное решение, что Вернидуб своими грубыми, неэтичными высказываниями перешел всякие мыслимые и допустимые рамки.

Дело передали в контрольно-дисциплинарный комитет, где должны были вынести наказание. Но позже мы с удивлением узнали, что КДК не нашел обоснований в решении Комитета этики и честной игры, чтобы наказать Вернидуба. И дело просто закрыли. При этом мы, как инициаторы дела, на заседание даже не были приглашены", – цитирует Денисова Footboom.

Теги
Футбол 1 Футбол 2 Заря Заря Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб КДК ФФУ Александр Денисов
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