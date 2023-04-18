Назначение Сергея Реброва главным тренером сборной Украины находится под вопросом. Есть вариант, что наставник продолжит работу в Аль-Айне.

Накануне Виктор Вацко сообщил о достижении договоренности УАФ с Сергеем Ребровым, а официально о назначении тренера объявят через 2-3 недели. Журналист Мохаммед Хамад поделился совсем другой информацией.

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"Появилась новость от спортивного комментатора о том, что президент УАФ Андрей Павелко договорился с Сергеем Ребровым о 3-летнем контракте, а официальное объявление будет сделано в течение 14 дней.

И эта новость не соответствует действительности, потому что тренер вышел и лично заявил, что переговоров с украинской федерацией не было. Это было сразу после того, как он выбил Аль-Васл из полуфинала Кубка, а за два матча ранее заявил, что не было никакого предложения от украинской федерации.

Контракт Реброва с Аль-Айном действует до лета 2023 года. Он сосредотачивается только на подготовке команды для завоевания титулов. Аль-Айн по-прежнему претендует на "золотой дубль" в кубках и победу в чемпионате. Тренер может объявить о продлении контракта с Аль-Айном после завершения сезона, если клуб сможет выполнить некоторые его требования к игрокам. Ребров поставил перед собой цель – победа в Лиге чемпионов АФК в следующем сезоне. Он хочет добиться этого.

То, что сейчас делает украинская федерация, является попыткой замаскировать катастрофический провал, постигший украинский футбол, особенно после недавнего поражения от Англии со счетом 0:2", – написал Мохаммед Хамад в Twitter.

Аль-Айн за 4 тура до финиша занимает второе место в чемпионате ОАЭ, отставая от лидера на 5 очков.

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