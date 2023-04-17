Журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал, что Павелко и Ко согласовывают последние формальности с ассистентами Сергея Реброва.

"Имею информацию из нашего футбольного капитолия, что Андрей Васильевич Павелко ходит довольный и говорит, что с Ребровым уже договорились.

Украина в отборе на Евро-2024: Минмолодежьспорта дало окончательный ответ относительно позиции "сине-желтых"

И заключительный этап, насколько я понял – юридически-экономические нюансы контрактов испанских помощников Реброва. Я думаю, что все это вскоре будет финализировано.

Наши футбольные руководители ожидают, что 2-3 недели и обо всем можно будет объявлять уже официально, то есть все будет подписано. Речь идет о двух циклах – к Евро-2024 и к ЧМ-2026", – рассказал Вацко в своей программе "Вацко Live".

Напомним, сборная Украины не имеет официального наставника после увольнения Александра Петракова. В матче отбора на Евро-2024 против Англии командой временно руководил тренер молодежки и Александрии Руслан Ротань.

"Бив головою сильніше, ніж я ногою": Шкапенко у спогадах – "цвях" Барселоні, сльози Леоненка, останні голи