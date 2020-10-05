"Выход в Лигу чемпионов? Конечно, для Венгрии это невероятное событие. К сожалению, все произошло без зрителей. Вы сами видели, как и на матч против Динамо Загреб, и против Мольде, пришло 5-6 тысяч болельщиков, которые стояли за стадионом и поддерживали команду. Здесь был невероятный праздник.

"Жена уже просит футболки Роналду и Месси": Харатин – о роскошной жеребьевке ЛЧ для Ференцвароша

Динамо? На пресс-конференции после матча мне задали вопрос об украинских командах. Мы могли на них попасть, и я сказал, что я не против. Но все-таки, мне не хотелось встречаться с украинскими командами. Очки нужны и для нас, и для украинских команд. Сейчас, когда Динамо попало в нашу группу, это сложные ощущения. Это моя родная команда и кто-то в этих играх потеряет очки, а значит, будет достаточно обидно. Мы будем готовиться серьезно и к Динамо, и к Ювентусу с Барселоной.

Луческу? Я буду играть против киевского Динамо. Я не обращаю внимания, кто главный тренер.

К сожалению, я не понимаю язык. Мне здесь с этим гораздо проще работать. Я не читаю газет, не смотрю новости, как по мне, здесь легче работать, чем в Украине. Нет Виктора Леоненко рядом", – сказал Сергей Ребров в коментарии ТК Футбол.

Заметим, Ференцварош в Лиге чемпионов сыграет с киевским Динамо в группе G. Также соперниками Реброва станут Ювентус и Барселона.

Ференцварош в волевом стиле одолел Академию Пушкаша – команда Реброва стала лидером чемпионата Венгрии