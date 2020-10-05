"Вихід у Лігу чемпіонів? Звичайно, для Угорщини це неймовірна подія. На жаль, все відбулося без глядачів. Ви самі бачили, як і на матч проти Динамо Загреб, і проти Мольде, прийшло 5-6 тисяч уболівальників, які стояли за стадіоном і підтримували команду. Тут було неймовірне свято.

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Динамо? На прес-конференції після матчу мені поставили запитання про українські команди. Ми могли на них потрапити, і я сказав, що я не проти. Але все-таки, мені не хотілося зустрічатися з українськими командами. Очки потрібні і для нас, і для українських команд. Зараз, коли Динамо потрапило в нашу групу, це складні відчуття. Це моя рідна команда і хтось в цих іграх втратить очки, а значить, буде досить образливо. Ми будемо готуватися серйозно і до Динамо, і до Ювентуса з Барселоною.

Луческу? Я буду грати проти київського Динамо. Я не звертаю уваги, хто головний тренер.

На жаль, я не розумію мову. Мені тут з цим набагато простіше працювати. Я не читаю газет, не дивлюся новин, як на мене, тут легше працювати, ніж в Україні. Немає Віктора Леоненка поруч", – сказав Сергій Ребров у коментарі ТК Футбол.

Зауважимо, Ференцварош у Лізі чемпіонів зіграє з київським Динамо в групі G. Також суперниками Реброва стануть Ювентус і Барселона.

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