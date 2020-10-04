Команда Сергея Реброва принимала Академию Пушкаша в 6-м туре венгерского первенства. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Венгрии, 6 тур

Ференцварош – Академия Пушкаша – 2:1

Голы: Исаел, 43, 50 – Нуньес, 4

Поединок в Будапеште стартовал в 18:30 по Киеву. Академия Пушкаша возглавляла турнирную таблицу, набрав 9 очков в 4-х сыгранных поединках. А вот Ференцварош имел в своем активе 7 пунктов после 3-х матчей. Таким образом, в случае победы команда Сергея Реброва возглавляла турнирную таблицу.

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В стартовом составе Ференцвароша вышли Александр Зубков и Игорь Харатин, которые отыграли весь матч. Как известно, уже вскоре столичная команда сыграет против киевского Динамо в групповом турнире Лиги чемпионов. Поединок второго тура в Будапеште запланирован на 28 октября.

Уже на старте поединка гости шокировали Ференцварош, забив быстрый гол. Нуньес ударом головой замкнул подачу с углового.

Хозяева отыгрались в конце первого тайма. Нгуен роскошно покатил вразрез на Исаеля, который классно прокинул мяч мимо голкипера. 1:1 – итог первой половины игры.

Очевидно, Ребров в перерыве хорошо пообщался с подопечными. Выйдя на второй тайм, Ференцварош сразу же вышел вперед. Исаел оформил дубль, поразив практически пустые ворота после быстрой атаки "Фради". Отметим предголевой пас Александра Зубкова, который отлично отдал на ход партнеру.

В конце концов, 2:1 – Ференцварош набрал 10 пунктов и возглавил турнирную таблицу. Академия Пушкаша опустилась на вторую строчку.

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