Журналист Игорь Цыганык убежден, что рано или поздно Сергей Ребров снова будет работать в Украине.

Напомним, недавно появилась информация, будто украинский специалист уже в ближайшее время может покинуть Ференцварош из-за наличия нескольких привлекательных предложений от других клубов.

Ребров может покинуть Ференцварош в ближайшие дни, – СМИ

"Покинет ли Ребров Ференцварош? Я думаю, что нет. Ребров мечтает вернуться работать в Украину. Но почему-то не принял предложение Динамо... Официальная версия была, что он только подписал новый контракт с Ференцварошем и было бы некрасиво с его стороны разрывать соглашение.

Сборная Украины? Там пока работает Андрей Шевченко, и шансов нет. Вообще, я не думаю, что Ребров посреди сезона покинет команду. Не верю в это. Он – человек ответственный, знающий, что дело надо доводить до конца. А уже после завершения сезона можно будет ожидать каких-то определенных изменений.

Думаю, следующим местом работы Реброва после Ференцвароша все же будет Украина. Это моя точка зрения", – рассказал Игорь Цыганык в эфире Цыганык Live.

Заметим, после ухода из Динамо летом 2017-го Сергей Станиславович успел поработать в Аль-Ахли из Джидды, а в 2018 году возглавил Ференцварош.

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