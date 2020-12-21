Журналіст Ігор Циганик переконаний, що рано чи пізно Сергій Ребров знову працюватиме в Україні.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, буцімто український фахівець вже найближчим часом може покинути Ференцварош через наявність кількох привабливих пропозицій від інших клубів.

Ребров може покинути Ференцварош найближчими днями, – ЗМІ

"Чи покине Ребров Ференцварош? Я думаю, що ні. Ребров мріє повернутися працювати в Україну. Але чомусь не прийняв пропозицію Динамо... Офіційна версія була, що він тільки підписав новий контракт з Ференцварошем і було б некрасиво з його боку розривати угоду.

Збірна України? Там поки працює Андрій Шевченко, і шансів немає. Взагалі, я не думаю, що Ребров посеред сезону залишить команду. Не вірю в це. Він – людина відповідальна, яка знає, що справу треба доводити до кінця. А вже по завершенню сезону можна буде очікувати якихось певних змін.

Думаю, наступним місцем роботи Реброва після Ференцвароша все ж буде Україна. Це моя точка зору", – розповів Ігор Циганик в ефірі Циганик Live.

Зауважимо, після відходу з Динамо влітку 2017-го Сергій Станіславович встиг попрацювати в Аль-Ахлі з Джидди, а у 2018 році очолив Ференцварош.

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