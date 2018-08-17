Ребров: Ярмоленко ушел из Боруссии Д из-за тренерской чехарды в клубе

Бывший наставник Динамо Сергей Ребров рассказал свою версию того, почему Андрей Ярмоленко покинул Боруссию Дортмунд.

"Уход Ярмоленко с Боруссии? Это однозначно проблема именно дортмундского клуба, которая образовалась из-за тренерской чехарды. Приглашал Ярмоленко один тренер, а решал его судьбу и оценивал потенциал – совсем другой.

В Европе такая ротация считается нормальной, но, как мне кажется, для игрока, который обошелся клубу в 25 миллионов, полгода на адаптацию – это как-то маловато. Тем более что у него была травма.

Ребров: Блохин взял меня на ЧМ-2006 под давлением общественности и Динамо

Я, кстати, достаточно регулярно общаюсь с Андреем, и когда появилась информация о его возможной продаже, посоветовал ему: "Езжай на сборы с Боруссией, доказывай и ищи взаимопонимание с тренером. Делай все от тебя зависящее, а там – будь что будет". Но когда он приехал в расположение клуба, и его даже не взяли с командой на сборы, все стало ясно.

Может, для Боруссии отказываться от таких футболистов, не давая им шанса, в порядке вещей, но я знаю Ярмоленко как добросовестного квалифицированного игрока, который полностью отдает себя команде.

В Лондоне Вест Хэм пользуется огромной популярностью. Достаточно сказать, что мой сын болеет за Вест Хэм, у него – сезонный абонемент. И я сам, когда в Англии, посещаю матчи только на Челси и "молотобойцев".

За эту команду болеют рабочие люди, атмосфера на клубном стадионе потрясающая. Другое дело, что команда все время меняется. Каждое межсезонье пять-семь ключевых игроков уходит, а на их место приходят новички. Стабильность, если можно так выразиться, шаткая, и сейчас очень сложно прогнозировать, как все сложится в новом сезоне с обновленным составом и, скорее всего, измененной тактикой.

Допускаю, что первое время, пока новобранцы НЕ сыграются со старожилами, Вест Хэму будет непросто ", – цитирует Реброва Команда1.

Ярмоленко получит место в старте Вест Хэма на матч с Борнмутом – прогноз английских СМИ