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Ребров: Ярмоленко пішов з Борусії Д через тренерську чехарду в клубі

19:03 311 Читать на русском
Ребров: Ярмоленко пішов з Борусії Д через тренерську чехарду в клубі
Сергій Ребров / Футбол 24

Колишній наставник Динамо Сергій Ребров розповів свою версію того, чому Андрій Ярмоленко покинув Борусію Дортмунд.

"Відхід Ярмоленка з Борусії? Це однозначно проблема саме дортмундського клубу, яка утворилась через тренерську чехарду. Запрошував Ярмоленко один тренер, а вирішував його долю і оцінював потенціал – зовсім інший.

В Європі така ротація вважається нормальною, але, як мені здається, для гравця, який обійшовся клубу в 25 мільйонів, півроку на адаптацію – це якось замало. Тим більше що у нього була травма.

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Я, до речі, досить регулярно спілкуюся з Андрієм, і коли з'явилася інформація про його можливий продаж, порадив наступне: "Їдь на збори з Борусією, доводь і шукай взаєморозуміння з тренером. Роби все від тебе залежне, а там – будь що буде". Але коли він приїхав в розташування клубу, і його навіть не взяли з командою на збори, все стало ясно.

Може, для Борусії відмовлятися від таких футболістів, не даючи їм шансу, в порядку речей, але я знаю Ярмоленко як сумлінного кваліфікованого гравця, який повністю віддає себе команді.

У Лондоні Вест Хем користується величезною популярністю. Досить сказати, що мій син вболіває за Вест Хем, у нього – сезонний абонемент. Та й я сам, коли в Англії, відвідує матчі тільки на Челсі і "молотобійців".

За цю команду вболівають робочі люди, атмосфера на клубному стадіоні приголомшлива. Інша справа, що команда весь час змінюється. Кожне міжсезоння п'ять-сім ключових гравців йде, а на їх місце приходять новачки. Стабільність, якщо можна так висловитися, хитка, і зараз дуже складно прогнозувати, як все складеться в новому сезоні з оновленим складом і, швидше за все, зміненої тактикою.

Допускаю, що перший час, поки новобранці не зіграються зі старожилами, Вест Хему буде непросто", – цитує Реброва Команда1.

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Теги
Англія Сергій Ребров Сергій Ребров Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Вест Хем Вест Хем
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