Ярмоленко получит место в старте Вест Хэма на матч с Борнмутом – прогноз английских СМИ

Украинский вингер Андрей Ярмоленко имеет хорошие шансы начать матч 2 тура АПЛ против Борнмута с первых минут.

В минувший уик-энд Андрей Ярмоленко дебютировал за Вест Хэм в АПЛ. Украинец появился на поле на 67 минуте матча с Ливерпулем, когда его команда уже горела со счетом 0:3 и не имела шансов восстановить интригу.

Ярмоленко немного неожиданно начал первый тур на скамейке запасных. Однако это объясняется тем, что Андрей пропустил часть предсезонной подготовки из-за травмы, а его конкуренты Майкл Антонио и Фелипе Андерсон в спаррингах хорошо себя зарекомендовали.

Ярмоленко дебютировал в АПЛ – приличные оценки от английских СМИ и комплимент от Клоппа

Во втором туре АПЛ 18 августа Вест Хэм встретится с Борнмутом, и на этот раз украинский вингер должен выйти на поле с первых минут, считает профильное издание Football London. Для этого есть несколько причин.

В течение отведенных 25 минут с Ливерпулем Ярмоленко выглядел очень органично. Ничего выдающегося он не показал, но постоянно пытался обострять, превосходил своих партнеров в активности. Где и вместо кого выйдет лидер сборной Украины? На привычной позиции правого вингера. Скорее всего, вместо Антонио, который много работал, однако не проявил себя ни справа, ни в центре нападения.

Еще один важный момент – по сравнению с игрой против Ливерпуля, Мануэль Пеллегрини с Борнмутом увеличит количество атакующих исполнителей, что повышает шансы Ярмоленко. Причина – другая роль для потенциально ключевого футболиста команды Джека Уилшира. На Энфилде он вышел на месте "десятки" для поддержки Арнаутовича и провалил свою миссию – форвард был отрезан от команды.

Ливерпуль – Вест Хэм: "приличный Ярмоленко", поступок Салаха, судейский прокол и заявка на чемпионство

Когда же после перерыва его опустили в опорную зону, а под нападающим появился еще один человек, Джек лучше начал дирижировать игрой "молотобойцев", хотя и был далек от того, чтобы оправдать ожидания. Если Мануэль Пеллегрини хочет строить игру вокруг Уилшира-диспетчера, он обязательно должен наигрывать 26-летнего хавбека ниже. А тот, по мнению английских журналистов, должен делать акцент на развитие атак флангами через Андерсона, Антонио и Ярмоленко.

Вакантное место "десятки" в игре с Борнмутом могут занять Роберт Снодграсс, новичок Лукас Перес, или же сместится с фланга Фелипе Андерсон (тогда слева появится Антонио или Снодграсс). Выход в старте Андрея Ярмоленко на правом фланге является лучшей опцией. Как и повторное появление Арнаутовича (несмотря на плохую игру) в центре атаки.

Аналитический портал WhoScored также прогнозирует Ярмоленко в старте:

Зинченко фантастически вырос в цене и стал вторым самым дорогим украинцем, рыночная стоимость Ярмоленко уменьшилась