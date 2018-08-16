Ребров: Блохин взял меня на ЧМ-2006 под давлением общественности и Динамо

Экс-форвард Динамо и сборной Украины Сергей Ребров рассказал, как похал с "желто-голубыми" на Мундиаль в Германию.

"Откровенно говоря, этого турнира в моей биографии вполне могло и не оказаться. До сих пор кажется, что Олег Блохин включил меня в заявку под давлением общественности и клуба. Если помните, я вернулся в Динамо в 2005-м, и в следующем сезоне меня признали лучшим игроком чемпионата. До этого момента Олег Владимирович вызывал меня редко – и исключительно на матчи товарищеского характера. В отборочном цикле я толком задействован не был.

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В общем, я был удивлен этим вызовом и тем, что меня выпустили в старте против Саудовской Аравии. Хорошо, что забил, и спасибо Олегу Блохину, что дал шанс", – цитирует Реброва Команда 1.

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