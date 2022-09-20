"В ОАЭ такой чемпионат, что играть во время жары (41-42 градуса, – прим. "Футбол 24") не так просто. Ярмоленко приехал сюда. Он старается. Я вижу, как он работает на тренировках. У него пробег больше, чем у любого другого футболиста Аль-Айна.

Ребров признался, кого из игроков УПЛ хотел бы видеть в Аль-Айне

Как проходила коммуникация по его трансферу? Меня спросили: "Тебе нужен Ярмоленко?" Я ответил: "Конечно". Просто были кандидаты на позицию, а Андрей был для меня №1 среди них. Я знаю его способности, возможности и потенциал, несмотря на регулярную игровую практику в последнее время. Уверен, он проявит себя здесь.

Не рано ли он отправился в ОАЭ? Это нужно спрашивать не у меня. Нужно понимать, какие у Андрея были предложения в Европе, и были ли они вообще. Сумма контракта не стоит у него на первом месте. Он шел не в Эмираты, он шел ко мне, потому что знает мои принципы работы. Я совершенно не разочаровался в нем, а вижу в нем перспективу и будущее этой команды. В прессе кричат, что у него была куча вариантов, но сам он об этом не рассказывал. Выбор делал он и его семья", – сказал Ребров в общем стриме "Футбол 24 / 24 канал".

Напомним, капитан сборной Украины решил перебраться в ОАЭ после того, как его контракт с Вест Хэмом завершился. Соглашение с Аль-Айном рассчитано до лета 2023 года.

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