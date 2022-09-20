"В ОАЕ такий чемпіонат, що грати під час спеки (41-42 градуси, – прим. "Футбол 24") не так просто. Ярмоленко приїхав сюди. Він старається. Я бачу, як він працює на тренуваннях. У нього пробіг більший, ніж у будь-якого іншого футболіста Аль-Айна.

Ребров зізнався, кого з гравців УПЛ хотів би бачити в Аль-Айні

Як проходила комунікація щодо його трансферу? Мене запитали: "Тобі потрібний Ярмоленко?". Я відповів: "Звичайно". Просто були кандидати на позицію, а Андрій був для мене № 1 серед них. Я знаю його здібності, можливості та потенціал, попри не регулярну ігрову практику останнім часом. Впевнений, він проявить себе тут.

Чи не рано він вирушив до ОАЕ? Це потрібно питати не в мене. Потрібно розуміти, які в Андрія були пропозиції в Європі, і чи були вони взагалі. Сума контракту не стоїть у нього на першому місці. Він йшов не в Емірати, він йшов до мене, бо знає мої принципи роботи. Я абсолютно не розчарувався в ньому, а бачу в ньому перспективу та майбутнє цієї команди. У пресі кричать, що він мав купу варіантів, але сам він про це не розповідав. Вибір робив він та його родина", – сказав Ребров у спільному стрімі "Футбол 24 / 24 канал".

Нагадаємо, капітан збірної України вирішив перебратися в ОАЕ після того, як його контракт з Вест Хемом завершився. Угода з Аль-Айном розрахована до літа 2023 року.

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