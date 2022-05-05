Директор Шахтера по футболу Дарио Срна не остался равнодушным к заявлениям некоторых публичных лиц по поводу спортсменов "из-за поребрика".

"Я бы им посоветовал приехать в Украину, съездить в Мариуполь, Бучу, Чернигов. И все будет ясно. Во-вторых, российские клубы могут посмотреть Лигу чемпионов по телевизору", – сказал Срна в эфире телеканала Украина 24.

Бывший тренер сборной Украины: Российские спортсмены ни в чем не виноваты

Недавно в защиту российских спортсменов стал экс-тренер Динамо и сборной Украины Рауль Рианчо. Затем он уехал на кровавые деньги в Москву, где тренировал Спартак.

Стоит отметить, что уже идет 71-й день войны, которую россияне развязали против Украины. Северное направление освобождено от оккупантов, однако восточная часть Украины продолжает страдать от бешеных орков.

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