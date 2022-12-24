Аль-Айн никак не может избавиться от привычки делиться очками с соперниками.

Чемпионат ОАЭ, 12 тур

Аль-Айн – Аль-Васл – 1:1

Голы: Лаба, 9 – Лима, 33

Команда Реброва имела 3 ничьих подряд во всех турнирах. Очередным соперником стал Аль-Васл, который в чемпионате добыл на 3 очка больше.

"Будем надеяться, что это произойдет": жена Ярмоленко намекнула на возможное возвращение мужа в Динамо

Андрей Ярмоленко только второй раз за все время выступлений за Аль-Айн остался в запасе. Партнеры организовали гол уже на 9-й минуте. Лаба замкнул прострел Рахими, который как раз вышел на позиции украинца. Впрочем, Лима еще до перерыва сравнял счет.

Ярмоленко получил от Реброва 20 заключительных минут и ничем не смог помочь команде. Аль-Айн продолжил серию ничьих, рискуя опуститься на восьмую строчку до конца тура.

Голы Ярмоленко и Безуса, два важных возвращения и 18-летний герой: что делали украинцы во время ЧМ-2022