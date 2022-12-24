Аль-Айн ніяк не може позбутися звички ділитися очками зі суперниками.

Чемпіонат ОАЕ, 12 тур

Аль-Айн – Аль-Васл – 1:1

Голи: Лаба, 9 – Ліма, 33

Команда Реброва мала 3 нічиї поспіль у всіх турнірах. Черговим суперником став Аль-Васл, який у чемпіонаті здобув на 3 очки більше.

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Андрій Ярмоленко лише вдруге за весь час виступів за Аль-Айн залишився у запасі. Партнери організували гол вже на 9-й хвилині. Лаба замкнув простріл Рахімі, який якраз вийшов на позиції українця. Втім, Ліма ще до перерви зрівняв рахунок.

Ярмоленко отримав від Реброва 20 завершальних хвилин і нічим не зміг зарадити команді. Аль-Айн продовжив серію нічиїх, ризикуючи опуститися на восьму сходинку до кінця туру.

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