В первом поединке плей-офф за УПЛ Левый берег на выезде уступил Оболони (0:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

"Битва спальных районов Киева" – именно так называли эксперты дуэль между Оболонью и Левым берегом. Особых предпочтений не отдавали ни одной из команд, ожидая тяжелого и вязкого футбола.

Первый опасный момент возник на 5-й минуте – Мороз головой замыкал угловой, но пробил выше ворот Левого берега (далее – ЛБ). Спустя немного "аисты" понесли первую потерю – Иван Когут оступился на ровном месте и не смог продолжить игру. Вместо него вышел Владислав Войцеховский.

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На 13-й минуте Краснопир убежал один на один, ворвался во вратарскую ЛБ, попытался разобраться с центральными защитниками, которые догнали его, но наступил себе на ногу и упал. Через мгновение уже Суханов устроил бразильскую самбу в штрафной соперника, но защитники ЛБ не стали церемониться с соперником и банально выбили мяч из-под его ног подальше.

Оболонь давила, но слишком нервничала, теряя мяч в простых ситуациях. Ближе к середине тайма стал понятен замысел Валерия Иващенко – при первой же попытке забрасывать на Краснопира и надеяться на его скорость и фарт.

На 20-й минуте Рыбка спас Оболонь от верного гола, в падении среагировав на удар головой от Сивакова после навеса с углового. Этот момент стал фактически первым голевым в матче.

Очередной навес – на этот раз со штрафного: Рыбка не дотянулся до мяча, а Войцеховский не сумел замкнуть. Серия стандартов, борьба, мелкие фолы – никто не хотел уступать в борьбе за мяч.

После перерыва Оболонь вышла вперед – наконец сработал очередной угловой: подача Черненко, Карась головой сбросил почти на линию ворот, где находился Мороз и тот переправил сферу в сетку.

На 68-й минуте Черненко фактически с линии поля закручивал сферу в сетку со штрафного – Механов в прыжке спас Левый берег. Впоследствии кипер ЛБ дважды подряд стал героем, не позволив Краснопиру переиграть себя. Уже на 6-й добавленной минуте Дедух мог спасать Левый берег, но на добивании после розыгрыша углового пробил мимо ворот. В конце концов, все завершилось минимальной победой Оболони.

Ответный матч состоится в воскресенье, 2 июня. Начало встречи в 16:00.

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