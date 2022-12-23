"Для нас Динамо – выдающийся, родной клуб, который очень многое нам дал и сделал из Андрея спортсмена, профессионального футболиста, каковым он является сейчас. Конечно, мы следим за всеми матчами. Даже если Андрей не дома, то я все равно смотрю матч Динамо и болею.

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Конечно, у Андрея есть мечта вернуться в Динамо, все об этом знают. Для него это очень важный клуб в его карьере. Будем надеяться, что это произойдет, но когда – никто не может знать", – сказала Инна в интервью YouTube-каналу Анны Ребровой.

Напомним, Ярмоленко выступал за Динамо с 2006 по 2017 гг. После года пребывания в дортмундской Боруссии четыре сезона провел в Вест Хэме. В настоящее время Андрей защищает цвета Аль-Айна.

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